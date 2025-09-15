Uno de los grandes baluartes del plantel del Club Deportivo Guadalajara es Erick Gutiérrez. El mediocampista jugó un gran partido contra el Club América el pasado sábado. Luego del encuentro, platicó sobre la bronca que protagonizó tras el 0-2 parcial que anotó Armando González. Sin embargo, también hizo referencia al padecimiento de Chivas en las últimas semanas.

“La hemos pasado mal varias semanas”, confesó el Guti en diálogo con los medios tras la victoria por 1-2. “No se nos han dado los resultados. Trabajamos muchísimo en la semana y en este partido, desde antes de salir de Guadalajara, veníamos con una mentalidad ganadora”, admitió.

“Teníamos que salir a ganar, hacer un partido inteligente, jugarlo como un clásico. No sé si ellos se lo tomaron de esa manera, pero nosotros necesitábamos el triunfo y más en un clásico. Eso anímicamente nos da muchísimo para lo que se viene, humildad ante todo”, agregó el zurdo.

Además, Erick Gutiérrez no escondió la felicidad que le dio a él y a sus compañeros haber conseguido los 3 puntos en el Clásico Nacional. “Hay que seguir trabajando. En el vestidor también (estamos) muy contentos todos”, comentó el centrocampista.

Erick Gutiérrez le agradeció a la afición de Chivas por su apoyo

El capitán rojiblanco no se olvidó de la afición, que apoyó a Chivas en los peores momentos. “Hoy había bastante gente de América, para ser honestos, pero siempre nos apoyan en las buenas y en las malas, así que agradecidos con ellos. Se merecían esto porque también la sufren ellos”, aseguró Erick Gutiérrez.

“Se nos había exigido un poco y creo que le regresamos todo ese apoyo que nos han dado. También a las familias, que es importante para nosotros. Muchas gracias”, concluyó el Guti, que fue una de las figuras indiscutibles del triunfo del Rebaño Sagrado sobre el América.