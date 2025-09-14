La alegría es total en el Club Deportivo Guadalajara luego del triunfo por 1-2 ante el Club América. Los 3 puntos no solo son especiales porque se consiguieron en un Clásico Nacional, sino porque también llegan en un momento difícil para el equipo. Por ese motivo fue que Amaury Vergara y Jesús Sánchez se subieron al triunfo.

El presidente de Chivas se limitó a compartir posteos de las páginas oficiales de la institución, tanto de X como de Instagram. El último de ellos fue el que celebró sendos triunfos del fin de semana, el del primer equipo varonil y también del femenil, ambos sobre el histórico rival.

Amaury Vergara, a través de las publicaciones de Chivas, mostró su felicidad por el triunfo de Chivas sobre el América. (Captura Instagram)

“Ganaron los mexicanos“, reza el posteo oficial donde la imagen se divide en las celebraciones de los hombres y mujeres de Chivas. Amaury Vergara lo compartió en sus redes. “¡Por el equipo, por la afición y por todo lo que representa este escudo!“, dice otra publicación del club difundida por el mandamás.

Por su parte, Jesús Sánchez también compartió posteos ajenos, aunque él lo hizo a través de sus familiares. Con un video donde se ve un grupo de niños con playeras del Rebaño Sagrado, el Chapo expresó su felicidad por el triunfo en el Clásico Nacional.

Historia compartida por Jesús Sánchez. (Captura Instagram)

Jesús Sánchez, delegado deportivo de Chivas, dejó ver su alegría por la victoria de Chivas

“A los que nunca nos hemos bajado del barco, los que creemos y estamos incondicionalmente. Los que confiamos en el proceso y trabajo. ARRIBA LAS CHIVAS”, dice el mensaje que compartió Jesús Sánchez, exjugador del Guadalajara y actual delegado deportivo.

Jesús Sánchez compartió una foto con Isaac Brizuela, excompañero suyo que se mantiene en Chivas. (Captura Instagram)