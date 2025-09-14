El Clásico Nacional entre Chivas y América dejó mucho para analizar más allá del resultado en el camp. Uno de los temas que llamó la atención fue la ausencia de Chicharito Hernández, quien se quedó en la banca y no tuvo minutos de juego. El veterano delantero no ha tenido el ansiado regreso al Rebaño y ha generado más polémica que buenos rendimientos.

Mientras parece estar en el banquillo de los acusados hasta que cumpla su contrato, Chicharito fue respaldado por el narrador Andrés Vaca, quien realizó una enfática defensa en medio de la transmisión del Clásico y apuntó directamente a quienes cuestionan por demás al delantero.

Chicharito estuvo en la banca pero no ingresó (Imago7)

“Sí, en la previa te dije, Ruso. Le faltan el respeto de una manera increíble a Javier Hernández, cuando es una de las carreras más impresionantes en la historia de nuestro país. Cualquier futbolista gustaría tener la mitad de la carrera de Chicharito”, argumentó Andrés Vaca.

De hecho, el narrador también resaltó otros logros del futbolista, mencionando su éxito como creador de contenido: “La ha hecho también bien como streamer, nos guste o no”. Incluso bromeó con el protagonismo que se le daba al flamante fichaje americanista: “Ahí está el Chicharito. Míralo, sí señor. No lo toman tanto como a Saint-Maximin, pero es Chicharito, ¿eh?”.

Chicharito nunca le convirtió al América

Lamentablemente para Chicharito, el atacante no pudo tener minutos para intentar romper su sequía goleadora en el Clásico Nacional. El atacante nunca le convirtió al América en un total de 11 encuentros disputados, con un saldo de tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas