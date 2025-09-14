Gabriel Milito está identificado con un solo equipo en su país: el Club Atlético Independiente. El Mariscal surgió como futbolista en esa institución y también fue entrenador de la reserva y del primer equipo. Ahora, el conjunto de Avellaneda se encuentra en una crisis institucional, por diversos factores, y también deportiva, por una racha de malos partidos que llevaron a la renuncia de su DT.

La salida de Julio Vaccari del banco de Independiente puede afectar al Club Deportivo Guadalajara, ya que Milito tiene su corazón totalmente vinculado al Rojo. El entrenador dejó su puesto luego de un pésimo segundo semestre. En un club que atraviesa una racha de 23 años sin títulos locales, Vaccari había conseguido un buen rendimiento en los primeros 6 meses del 2025.

Julio Vaccari aseguró su continuidad en Independiente hasta diciembre, pero renunció ante el pésimo momento del equipo. (Getty)

“Julio Vaccari presentó su renuncia como Director Técnico del Primer Equipo. El Club Atlético Independiente agradece su trabajo y el de todo su cuerpo técnico, quienes afrontaron el desafío con compromiso y profesionalismo”, comunicó oficialmente el elenco argentino en X.

Además de la crisis deportiva en donde suma 10 partidos sin ganar, Independiente sufre una mala situación institucional. Recientemente fue descalificado de la Copa Sudamericana por los incidentes que sus hinchas protagonizaron en los octavos de final contra los de Universidad de Chile. Por si fuera poco, su presidente asumió el cargo luego de la renuncia del titular en 2023.

Gabriel Milito prometió fidelidad a Chivas cuando asumió como DT

Cuando lo presentaron como nuevo director técnico de Chivas, las preguntas para Gabriel Milito vislumbraron una situación como la actual. Independiente, el club de sus amores, busca DT y los aficionados lo mencionan inmediatamente. Con el antecedente de Fernando Gago, el Guadalajara no quiere vivir un caso similar. Sin embargo, el Mariscal se diferenció de su compatriota.

El exdefensor afirmó que no conversa con otros clubes mientras tiene contrato vigente. De igual manera, la información que publica el Diario Olé contempla como candidatos a Gustavo Quinteros, Luis Zubeldía, la dupla Fabio Orsi y Sergio Gómez, Martín Anselmi y hasta el novato Nicolás Domingo, pero no menciona a Gabriel Milito, por lo que los aficionados del Guadalajara pueden respirar aliviados.