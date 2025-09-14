El triunfo del Club Deportivo Guadalajara sobre el Club América tuvo todos los condimentos de un Clásico Nacional. Luego de un primer tiempo anodino, el complemento tuvo 3 goles, polémicas y una pelea entre varios jugadores tras el tanto de Armando González.

Uno de los protagonistas del conato de bronca fue Érick Gutiérrez, que luego del partido hizo referencia a esa situación. “Son cosas que pasan dentro de la cancha. Se dice de todo, cosas que no se pueden decir, se quedan ahí. No suelo ser un jugador así“, comentó en primera instancia el mediocampista.

“No es mi línea, pero es parte. Ya pasó, se queda ahí dentro de la cancha. No tengo nada personal con lo que dicen“, agregó el Guti en la zona mixta del Estadio Ciudad de los Deportes. Además, el referente rojiblanco demostró su grandeza hablando con altura después del triunfo.

“Hay que seguir trabajando. Respetamos mucho al América, sabíamos que era un rival muy complicado. Se viene una semana nueva”, concluyó Gutiérrez, que está en lo correcto cuando menciona especialmente que comienza una nueva semana, ya que hay partido el próximo miércoles.

Tigres UANL es el próximo rival de Chivas en el Apertura 2025

Chivas vuelve a jugar por Liga MX el miércoles a partir de las 19:05 horas del centro de México. El rival de turno es Tigres UANL, que visitará el estadio Akron. El partido corresponde a la primera jornada del Apertura 2025, ya que fue pospuesto porque la cancha del Rebaño Sagrado todavía no estaba en condiciones.