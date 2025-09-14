Chivas consiguió un importantísimo triunfo en el Clásico Nacional de la Jornada 8 del Apertura 2025, llevándose los tres puntos frente al América en un partido que tuvo tensión y emoción. El Rebaño mostró esta vez una mejora defensiva y supo golpear en los momentos precisos para quedarse con el triunfo.

Efraín Álvarez, uno de los refuerzos más sonados de Chivas este semestre, tuvo participación en el primer gol del equipo, obra de Alvarado, y aunque no logró desnivelar por completo en la cancha, su influencia estuvo presente en la generación de juego y en la conexión con sus compañeros.

Desde su llegada al Rebaño, el nuevo ’10’ ha mostrado una buena adaptación y se lo ve muy identificado. Tras la victoria, el atacante compartió un breve pero conciso mensaje en redes sociales, donde dejó claro su orgullo por representar al Guadalajara: “Esto es Chivas”, escribió junto a dos corazones rojiblancos de dos corazones y los gritos de los autores de los goles.

Efraín Álvarez rechazó al América

Además, replicó otra publicación que decía: “Nada como jugar tu Primer Clásico Nacional con el equipo de tus amores”, reforzando su identificación con el Rebaño. Con estas publicaciones, Efraín no solo celebra la victoria en uno de los partidos más importantes del calendario, sino que también envía un mensaje luego de rechazar el interés del América para jugar en Chivas. Hasta ahora está siendo un refuerzo muy bien apuntado para el Apertura 2025.