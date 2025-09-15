La victoria de Chivas en el Clásico Nacional dejó varias postales inolvidables pero algunas de ellas no se vieron en la transmisión del encuentro. En redes sociales, un video desde la grada captó el momento exacto en que se da un fraternal abrazo entre Armando González y Chicharito Hernández al finalizar el partido.

El joven atacante, autor del segundo gol rojiblanco, se fundió en un gesto de admiración con quien fuera su ídolo de la infancia. La Hormiga atraviesa un momento especial: este semestre se ha consolidado como el goleador de Chivas y hasta recibió su primer llamado a la Selección Mexicana.

Aunque partió desde la banca en el Clásico por decisión técnica de Gabriel Milito, ingresó y marcó un tanto que quedará en la memoria de la afición rojiblanca. Su imagen junto a Chicharito añade un tinte emotivo a su creciente protagonismo.

En contraste, Chicharito Hernández vive horas más difíciles. Sin minutos en el Clásico y con un contrato próximo a terminar, su regreso no ha sido el soñado en Guadalajara. Sin embargo, la conexión con la Hormiga González muestra cómo su figura ha inspirado a muchos jóvenes.

Chicharito también “retó” a Armando González

Otro detalle que no se vio fue que cuando la Hormiga festejaba su gol de cara a la afición del América, mostrándoles el escudo, Chicharito se acercó para pedirle que se diera la vuelta y dejara de mirar a la grada local, en un gesto que habla de cómo el experimentado delantero busca aportar desde su lugar.