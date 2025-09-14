Roberto Alvarado y Armando González le dieron el triunfo al Club Deportivo Guadalajara en el Clásico Nacional. Quien no tuvo demasiado trabajo fue Raúl Rangel. Pese a que en el primer tiempo la posesión fue del Club América, no pudo traducir ese dominio territorial en jugadas de peligro.

De esta manera, el Tala no tuvo gran injerencia. Además, en el gol del descuento la culpa fue de la barrera, que se abrió ante el disparo a balón parado de Alejandro Zendejas. Luego del partido, el portero rojiblanco lanzó un dardo al archirrival, destacando la característica de Chivas de jugar solo con mexicanos.

Luego del Clásico Nacional, Raúl Rangel destacó la característica de Chivas de jugar con puros mexicanos. (Captura Instagram)

El también arquero de la Selección Mexicana compartió una foto de los 11 titulares que saltaron al campo de juego el sábado pasado. En la imagen se los puede ver en el Estadio Ciudad de los Deportes entonando el Himno Nacional Mexicano, y él, con orgullo y una bandera tricolor, agregó: “Puro mexicano“.

Rangel no destacó en el Clásico Nacional porque el América no consiguió remates peligrosos contra su valla. De esta forma, el portero no quedó entre las figuras, ya que los más destacados fueron Erick Gutiérrez, Diego Campillo, Fernando González y Armando González, entre otros.

Armando González se mostró muy feliz de marcarle al América con la playera de Chivas

Justamente la Hormiga se destacó por anotar el 0-2 parcial. Al igual que su padre, pudo cumplir el sueño de marcar un gol en un Clásico Nacional. “Era una victoria que este equipo merecía, que había trabajado y no se nos había dado. Estoy muy orgulloso de todos mis compañeros. Desde el primer minuto de esta semana trabajamos este partido”, sostuvo González.