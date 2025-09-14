El Club Deportivo Guadalajara logró una resonante victoria en el Clásico Nacional contra América, por la Jornada 9 del Apertura 2025. El Rebaño golpeó con los goles de Roberto Alvarado y Armando González, quien culminó una gran jugada individual y lo gritó con todo de frente a la parcialidad local.

La plantilla rojiblanca traía mucha bronca acumulada por los últimos resultados, y también por la racha negativa contra las Águilas. Por eso la Hormiga y varios jugadores más de desahogaron de gran manera tras el segundo gol rojiblanco en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Mientras Armando González y otros futbolistas les mostraban el escudo del Guadalajara al público americanista, Chicharito Hernández se acercó a la Hormiga para que se diera vuelta y evitara cualquier tipo de inconvenientes. “Ya, ya…”, pareció decirle el experimentado atacante al joven canterano.

El gesto de Chicharito Hernández, muy cuestionado en las últimas semanas, pasó desapercibido durante la transmisión pero se volvió viral horas mas tarde, luego de que se difundiera un video a pie de campo.

Andrés Vaca defendió a Chicharito Hernández

En plena narración del Clásico Nacional, Andrés Vaca de TUDN realizó una enérgica defensa para Chicharito, quien no tuvo minutos: “Le faltan el respeto de una manera increíble a Javier Hernández, cuando es una de las carreras más impresionantes en la historia de nuestro país. Cualquier futbolista gustaría tener la mitad de la carrera de Chicharito”.