Un gran revuelo se generó en la semana cuando desde Argentina llegó la información que indicaba que el Club Atlético Independiente se quedaba sin director técnico. El Rojo es el equipo donde jugó Gabriel Milito y del que es aficionado. Sin embargo, ahora el Mariscal desmintió contactos con él.

En la conferencia de prensa posterior al empate 0 a 0 entre el Club Deportivo Guadalajara y Tigres UANL, Milito fue consultado sobre si se podía ir de Chivas para dirigir al club de sus amores. “No, nadie se comunicó conmigo. Yo estoy muy centrado y contento de estar en Chivas“, respondió el sudamericano.

Incluso dejó entrever que su proyecto en el Rebaño Sagrado es a largo plazo, ya que habló de cumplir su contrato. “Tengo dos años por delante, con mucho margen de crecimiento. Me gustaría seguir aportando lo mío al equipo para que vayamos mejorando y evolucionando, como ocurrió en estos últimos dos partidos”, agregó.

Aunque él lo desmienta, en medios importantes de Argentina, como ESPN, mencionaron un contacto de Independiente con Milito. Un intermediario a nombre de Néstor Grindetti, presidente del club, se habría comunicado con el exdefensor, según reveló Renato Della Paolera. No obstante, el argentino declinó la opción porque se encuentre enfocado en Chivas.

Gabriel Milito analizó positivamente el empate de Chivas con Tigres

En un partido sin demasiadas emociones más allá de un penal y de un tiro al travesaño, en Chivas no se vio mucho brillo. En el primer tiempo se notó una postura defensiva por parte del Rebaño, algo que cambió en el complemento. Ese talante del equipo fue admitido implícitamente por Gabriel Milito en la conferencia.

“Me quedo con el comportamiento del equipo en líneas generales, durante todo el partido. Enfrente teníamos un muy buen equipo, con grandes jugadores y un buen funcionamiento. En el primer tiempo los neutralizamos bien. La primera parte la hicimos bien, que era neutralizar. En la otra parte, que era provocar transiciones y generar peligro, nos faltaron más acciones“, comentó.

“En el segundo tiempo decidimos ir a buscarlo mucho más. Jugamos, en algunas situaciones, mano a mano. Creo que de esa manera llegaron las situaciones de gol tan claras. Es una pena no haber podido ganar porque tuvimos opciones muy claras para hacerlo”, expresó.