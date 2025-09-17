El Club Deportivo Guadalajara se encuentra en la búsqueda de una regularidad que le permita ilusionarse con el acceso a la Liguilla del Apertura 2025. El triunfo por 1-2 ante el Club América llenó de ilusión a todo el chiverío, pero luego llegó un rendimiento dispar y un empate sin goles ante Tigres UANL.

El choque contra los dirigidos por Guido Pizarro se dio este miércoles por la noche, luego de un retraso en el inicio del partido por la gran tormenta que azotó Guadalajara. El 0-0 fue por la jornada 1, ya que se había aplazado por la remodelación a la que fue sometido el césped del Estadio Akron.

Chivas y Toluca se enfrentarán en la jornada 9 del Apertura 2025. (Getty)

A partir de ello es que surge como una gran posibilidad el partido contra el Toluca. Los últimos campeones llegan como favoritos al partido contra Chivas, ya que la escuadra tapatía no puede encontrar una buena racha. Es por eso que se presenta como una necesidad imperiosa la obtención de puntos.

¿Qué día, a qué hora y dónde juegan Chivas y Toluca?

Por la disposición del calendario, Chivas jugará tres partidos consecutivos en condición de local. El próximo partido se jugará en el Estadio Akron a partir de las 19 horas del centro de México. El rival de la jornada nueve del Apertura 2025 de la Liga MX será Toluca.

¿Dónde ver EN VIVO el Chivas vs. Toluca por la jornada 9?

El choque entre Chivas y Toluca se podrá ver en vivo por Amazon Prime, la plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de los partidos de local del Rebaño Sagrado. En los Estados Unidos lo emitirá Telemundo. Además, en Rebaño Pasión encontrarán la actualización al instante de las acciones más importantes del partido.