Ousmane Dembélé fue elegido como el ganador del Balón de Oro en la temporada 2024/25, luego de ser el jugador más desequilibrante del París Saint-Germain de Luis Enrique, el equipo que dominó el fútbol mundial durante el último año. Lógicamente, el astro francés de 28 años nunca se enfrentó a las Chivas de Guadalajara, pero sí que estuvo cara a cara con algunos jugadores que actualmente integran la plantilla rojiblanca.

El más obvio, y también el más emblemático, es Chicharito Hernández. El delantero de 37 años se enfrentó en tres oportunidades a Ousmane Dembélé: dos en la Bundesliga, cuando el mexicano era el hombre gol del Bayer Leverkusen y el francés integraba el Borussia Dortmund, lugar al que llegó desde el Stade de Rennais; el restante en LaLiga, ya con Dembélé en el Barcelona y Chicharito en el Sevilla.

El primer duelo fue el 1 de octubre de 2016, con una victoria por 2-0 del Bayer Leverkusen sobre Borussia Dortmund. Ambos fueron titulares y jugaron los 90 minutos. Chicharito anotó el segundo gol de su equipo tras un pase de Hakan Calhanoglu. Dembélé no pudo gravitar. Esa temporada, el canterano de Chivas marcó 14 goles en todas las competiciones; en la anterior había hecho 26. Fueron, probablemente, sus mejores dos años en el fútbol europeo.

Dembélé, en cambio, tenía tan sólo 19 años. Había sido transferido por 35 millones de dólares. Esa temporada, aportó 10 goles y la impresionante cifra de 20 asistencias entre todas las competiciones. El Dortmund, dirigido por Thomas Tuchel terminó en tercer lugar; el Leverkusen de Chicharito quedó en un olvidable 12° lugar luego de hacer una gran temporada anterior y despidió a Roger Schmidt para contratar a Tayfun Korkut.

Los otros cruces entre Chicharito Hernández y Ousmane Dembélé

Años más tarde se reencontrarían pero en España, donde Dembélé, acompañado por Lionel Messi y Luis Suárez en el tridente blaugrana, marcó un gol en el triunfo por 4-0 y se fue expulsado sobre el final por decirle “muy malo, eres muy malo” al colegiado Matheu Lahoz. Chicharito, por su parte, ingresó con el partido ya definido por decisión del entrenador Julen Lopetegui y alcanzó a provocar la expulsión de un joven Ronald Araújo.

Érick Gutiérrez y Richard Ledezma también se enfrentaron a Ousmane Dembélé

Los otros jugadores del Rebaño Sagrado que se enfrentaron al flamante ganador del Balón de Oro son Érick Gutiérrez y Richard Ledezma, ambos con la playera del PSV. El Guti fue el primero, en la fase de grupos de la Champions League 2018/19, aunque los dos jugaron muy pocos minutos. Richy Ledezma, en cambio, fue más reciente, en la Champions 2024/25, ya con Dembélé en el París Saint-Germain, aunque el mexicoamericano ingresó sobre el final cuando el francés ya había sido reemplazado.