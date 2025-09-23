Las Chivas de Guadalajara sostendrán un partido crucial cuando esta noche reciban al Necaxa en el Estadio Akron, donde la obligación es obtener los tres puntos para seguir aspirando a acercarse a los lugares de Play In, sin embargo, la analista de ESPN, Desirée Monsiváis, considera que el tiempo se le está acabando al técnico Gabriel Milito.

En un emisión de Futbol Picante de ESPN, la exjugadora manifestó que el funcionamiento del Rebaño Sagrado ha sido intermitente en todos los aspectos, por lo que aclaró que se le está acabando el tiempo a Gabriel Milito para transformar al equipo en lo que toda la afición pretende.

“En las concesiones a Milito se le acaba el tiempo y en lo individual, es que a los futbolistas no les alcanza. Se le acaba el tiempo de que sea un equipo consolidado y no que fluctúe. Le gana al América, empata con Tigres, pierde por goliza…”, fue parte de lo que apuntó la exfutbolista de Rayadas y Pumas.

Por su parte, Jorge Pietrasanta puso en evidencia la urgencia con la que Chivas tendrá que enfrentar el resto del calendario, ya que requiere de acumular triunfos consecutivos para pensar en la Liguilla, pues actualmente se ubican en el lugar 13 de la tabla general con ocho unidades.

“Lo del Tala Rangel es imperdonable”

Pietrasanta afirmó que el mal momento de Guadalajara también se ha trasladado a lo que sucede en la portería, donde Raúl Rangel tuvo una actuación desastrosa contra Toluca que significó un par de anotaciones donde pudo hacer algo más.

“Si contra Necaxa empata, ok, sumó, pero el siguiente partido tiene que sumar, tiene que ganar y si el siguiente pierde tiene que volver a ganar después y lo acaba de decir el técnico, se acabaron las concesiones y detalles. Lo del Tala Rangel es imperdonable”, fue algo de lo que comentó Pietrasanta en Futbol Picante.