Las Chivas de Guadalajara no han logrado afianzarse como uno de los fuertes aspirantes al título del Torneo Apertura 2025, sin embargo, han tomado mayor confianza después de la victoria contra Necaxa el martes pasado, por lo que hay ilusión de que empiecen a escalar posiciones en la tabla general cuando esta noche se midan a Puebla por la Jornada 11 del Apertura 2025.

Uno de los máximos referentes del Rebaño Sagrado, Alan Pulido, no ha tenido la regularidad que se pensaba, pues entre algunas lesiones y una notoria baja de juego, apenas suma dos goles desde que llegó al equipo en enero pasado. No obstante, sigue estando en el radar de los aficionados como uno de los máximos ídolos.

Las Chivas llegaron a Puebla la noche del jueves y muchos de los fans rojiblancos se dieron cita en las inmediaciones del hotel de concentración, donde les pidieron fotos y autógrafos a los jugadores, fue entonces cuando Puligol complació a un joven seguidor.

El pequeño fan se emocionó tanto de ver a Pulido que empezó a derramar algunas lágrimas, mientras saludaba al jugador de Guadalajara, pero Pulido reaccionó de inmediato y le pidió su celular para que él mismo tomara la fotografía junto al niño que terminó con un buen recuerdo.

Chivas vs. Puebla: Dónde ver EN VIVO

Este viernes 26 de setiembre Guadalajara visitará a Puebla en el encuentro por la Jornada 11 dentro del Torneo Apertura 2025 a las 21:00 horas. Este importante compromiso se podrá observar por le señal de Azteca Siete para todo el país y algunos lugares de Estados Unidos, así como en TUBI TV y en Rebaño Pasión también tendremos todos los detalles.