Samir Inda, el joven canterano de Chivas, debutó en el Apertura 2025 con apenas 17 años y casi 12 meses de edad. Su ingreso ante Necaxa fue breve, pero suficiente para marcar un gol que selló la victoria del Rebaño. Sin embargo, su estreno también generó polémica: el juvenil portó la misma playera que sus compañeros, la cual incluía publicidad de una casa de apuestas.

A pesar de las dudas, en el reglamento de la Liga MX no existe prohibición alguna para que menores de edad porten publicidad de casas de apuestas. La polémica surgió más por la opinión pública y por una recomendación de la Secretaría de Salud en 2018, que pidió restringir el uso de este tipo de patrocinio en jugadores menores de edad.

Con el fin de evitar confusiones y posibles críticas, Chivas decidió actuar de manera preventiva. A partir del partido frente a Puebla, este 26 de septiembre, Samir Inda estrenará un uniforme diferente al del resto del equipo. En lugar de la publicidad de apuestas, la camiseta llevará la leyenda “Caliente Ayuda”, vinculada a la fundación del patrocinador.

Esta medida no solo protege al club de posibles cuestionamientos, sino que también respeta el “espíritu de la regla” que sí se aplica en las divisiones menores. Los Xolos de Tijuana ya habían adoptado esta medida con su joya, Gilberto Mora, por lo que no sería de extrañar que otros jóvenes talentos tampoco incluyan publicidad de apuestas o alcohol pese a que no exista obligación reglamentaria.

Lo curioso: Camberos y Padilla también tenían 17 años

La polémica desatada a raíz del gol de Samir Inda resulta curiosa si se tiene en cuenta que en su momento, Hugo Camberos y Yael Padilla también debutaron en Chivas con 17 años. De hecho, este último tuvo su momento goleador durante la etapa de Veljko Paunovic como entrenador. Aún así, nadie cuestionó el hecho de que promocionaran casas de apuestas ni tuvieron que utilizar playeras diferentes.