Las Chivas de Guadalajara han tenido que lidiar con muchos problemas de sus delanteros estelares, o al menos así se pensaba el inicio del Torneo Apertura 2025. Tanto Javier Hernández como Alan Pulido han quedado a deber desde que volvieron a la institución, mientras tanto, José Juan Macías, salió casi del retiro para jugar con los Pumas de la UNAM.

El Rebaño Sagrado no suma ningún tanto de Chicharito Hernández, ni de Puligol en lo que va de la competencia. El primero se la ha pasado lesionado la mayor parte del torneo, acumula tres duelos, ninguno como titular y tiene 88 minutos disputados.

Por su parte, Pulido suma cuatro partidos, en dos de ellos ha sido titular y cuenta con 237 minutos jugados, pero se perdió alrededor de tres juegos por una lesión, no obstante, el entrenador Gabriel Milito no lo metió a la cancha contra Necaxa en el último juego que se dio el martes pasado.

Macías se fue de Chivas en el 2024. FOTO: IMAGO

Ahora bien, José Juan Macías regresó para este torneo al futbol profesional luego de que en febrero pasado rescindió su contrato con Santos Laguna por una serie de lesiones que lo tuvieron al borde del retiro, pero con los felinos ha hecho mucho más que Pulido y Chicharito en Guadalajara.

JJ Macías exhibe a Chicharito y Pulido en Chivas

Macías apenas suma cuatro partidos jugados con los universitarios, pero en ninguno de ellos ha sido titular. Cuenta con 68 minutos de actividad, es decir, poco más de un medio tiempo.

Sin embargo, ha anotado dos goles, los mismos que tiene Pulido en un torneo y medio con el Rebaño y los mismos que tiene Hernández Balcázar desde que llegó para su segunda etapa en enero del 2024, por lo cual es mas que destacado el aporte de JJ Macías por encima de los dos experimentados delanteros tapatíos.