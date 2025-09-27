Ante la lluvia incesante y la tormenta eléctrica, la Liga MX decidió aplazar el Puebla vs. Chivas correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2025. A simple vista se podía percibir que los jugadores de la Franja querían jugar el partido, mientras que la directiva rojiblanca presionó para su reprogramación.

Sin embargo, un jugador del Guadalajara se mostró a favor de que el encuentro se jugara en la noche del viernes, pese al mal estado del campo de juego. Conforme a lo que publicó el periodista Omar Villarreal en su cuanta de X, Luis Romo quería que el partido se disputara este viernes.

Según el cronista de TV Azteca, el referente rojiblanco le dijo: “Se puede jugar, hemos jugado en peores canchas“. La posición de Romo era contraria a la de los directivos. Se desconoce cuál era la postura del plantel en general, pero se puede inferir que el ex Cruz Azul habló por él y por sus compañeros.

Lo cierto es que los jugadores de Chivas sumarán algunas horas más de valioso descanso. El partido previo al de esta jornada 11 fue apenas tres días atrás. El pasado martes el Rebaño Sagrado venció por 3-1 a Necaxa en el Estadio Akron y un par de días más tarde emprendió su viaje a Angelópolis.

Finalmente, Puebla vs. Chivas se jugará este sábado a las 17 horas

Ante las inclemencias climáticas, la Liga MX decidió reprogramar el partido entre Puebla y Chivas. El estado del campo de juego del Estadio Cuauhtémoc no era el mejor, por lo que las autoridades tomaron una determinación lógica. De esta manera, el silbatazo inicial se dará sobre las 17 horas de este sábado 27 de septiembre.