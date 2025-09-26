La decisión sobre realización del partido entre Puebla y el Club Deportivo Guadalajara se dilató más de lo esperado. Finalmente, la Liga MX decidió que el partido se reprograme para las 17 horas del sábado 27 de septiembre. Por lo que no se jugará en la noche de este viernes.

“La LIGA BBVA MX informa que, debido a la tormenta eléctrica y lluvia constante en la zona del Estadio Cuauhtémoc, el partido de la Jornada 11 entre los Clubes Puebla y Guadalajara, a disputarse originalmente esta noche, será reprogramado“, comenzó el comunicado oficial de la liga.

“La determinación, tomada en conjunto con Protección Civil, priorizando siempre la integridad de todos los presentes en el estadio: Clubes, aficionados y cuerpo arbitral, se encuentra sustentada en los Artículos 41 y 42 del Reglamento de Competencia de la LIGA BBVA MX que indican la suspensión de partidos por ‘causa de fuerza mayor’ y su reprogramación dentro de las 24 horas siguientes“, explicaron.

Finalmente, el comunicado concluyó: “Por lo anterior, el partido Puebla vs. Chivas será reagendado para este sábado 27 de septiembre a las 17:00 hrs. en el Estadio Cuauhtémoc. Agradecemos la comprensión de Clubes y aficionados, destacando que la seguridad de todos los asistentes es prioridad para la LIGA BBVA MX”.

Puebla quería jugar y Chivas se opuso ante el mal estado de la cancha

De acuerdo a lo que se pudo ver en la cancha, Puebla quería jugar el partido en la noche de este viernes. Por su parte, los dirigentes de Chivas presionaron para que se reprogramara. Los jugadores de la Franja se dispusieron a hacer el precalentamiento, mientras que los del Guadalajara no realizaron la prreparación.

Tal vez eso se haya debido al estilo de juego de cada equipo. Chivas busca tener el balón y jugarlo por abajo. El mal estado del campo de juego atentaba contra esas intenciones. Por su parte, a Puebla le hubiera venido bien un juego friccionado y con muchos balones divididos.