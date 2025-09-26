El Club Deportivo Tapatío, filial de las Chivas de Guadalajara en la Liga de Expansión, vuelve a la actividad este sábado cuando visite a Cancún FC en un duelo correspondiente a la Jornada 9 por el Torneo Apertura 2025 dentro de la Liga de Expansión.

El conjunto rojiblanco que es dirigido por Arturo Ortega ha tenido muchos problemas para volver a ganar después de tres partidos, ya que no sacan los tres puntos desde la Jornada 5 cuando derrotaron al Atlante 3-0 en el Estadio Akron, pero a partir de ese juego suman dos derrotas y un empate.

Tapatío vs. Cancún: Dónde ver EN VIVO el partido de la Fecha 9

El equipo que ha servido de semillero para las Chivas, entrarán en acción este sábado 27 de septiembre cuando se meta a la cancha del Estadio Andrés Quintana Roo, que seguramente albergará una estupenda asistencia, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Sergio Aguayo suma cinco goles en el torneo. Foto: Imago7/ Juan Carlos Cubeyro.

La buena noticia para la afición que quiera seguir de cerca los pasos de varios jugadores de Tapatío que marchan en buen momento, es que el duelo se podrá observar el cualquier sistema de cable a través de la señal de ESPN para todo el país y algunos lugares de Estados Unidos.

Sergio Aguayo, sigue en la pelea por el liderato de goleo

Tapatío se ubica en la sexta plaza de la clasificación general con 11 unidades, con muchas aspiraciones de meterse hasta la tercera plaza si gana y se da una combinación de resultados. Mientras que en el tabla de goleo, Sergio Aguayo marcha con cinco goles a cinco de distancia del primer lugar que es Juan José Calero de los Venados de Mérida.