Las Chivas de Guadalajara jugarán su partido de la Fecha 11 dentro del Torneo Apertura 2025 este sábado, luego de que fue pospuesto la noche del viernes por la intensa lluvia que dejó en malas condiciones la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Por una decisión en conjunto entre el Rebaño Sagrado, La Franja y la Liga MX, se determinó que este importante compromiso se realice la tarde de hoy en punto de las 17:00 horas, pensando en que el césped del inmueble se recupere por completo y tengas las condiciones para la realización el duelo.

A unas horas de que se dé el silbato inicial, el portal ESTO dio a conocer algunas imágenes de cómo se encuentra el Cuauhtémoc a cinco horas de que se dispute el partido y se puede apreciar que en la zona de bancas como en las porterías la cancha luce en mal estado.

Por el momento el clima es soleado en la capital poblana, pero de acuerdo a reportes meteorológicos, hay muchas posibilidades de que a la hora del partido haya precipitaciones pluviales que nuevamente compliquen el partido entre Chivas y Puebla.

Chivas vs. Puebla: Dónde ver EN VIVO

Será este sábado 27 de septiembre cuando se lleve a cabo el partido entre Guadalajara y los camoteros, que llegan al duelo como el último lugar de la tabla general. El partido tiene su inicio pactado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de Azteca Siete en televisión abierta, te recordamos que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.