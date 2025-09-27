Las Chivas de Guadalajara disputarán esta tarde el partido ante Puebla correspondiente a la Jornada 11 por el Torneo Apertura 2025. La noche del viernes fue imposible que el duelo se llevara a cabo debido a la intensa lluvia que cayó la mayor parte de la tarde en la Angelópolis.

Sin embargo, tal parece que para este sábado 27 de setiembre el clima no será muy distinto, ya que en diversos reportes del clima del estado de Puebla, se informa que por la tarde se esperan algunas precipitaciones en la mayoría de los municipios poblanos, empezando por la zona centro.

Por lo tanto, no se puede descartar que a la hora de que arranque el encuentro entre el Rebaño Sagrado y La Franja vuelva a persistir una lluvia que impida el desarrollo del encuentro, ya que las condiciones del Estadio Cuauhtémoc están en muy mal estado.

El Estadio Cuauhtémoc la noche del viernes 26 de septiembre. Foto: Imago7/Manlio Contreras

La noche del viernes tanto el cuerpo arbitral como el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol esperaron hasta las 23:00 horas para dar por reprogramado el duelo, cuando en todo momento el balón no rodaba sobre el césped y había zonas plagadas de lodo.

Chivas vs. Puebla: Dónde ver EN VIVO

Será este sábado 27 de septiembre cuando Guadalajara visite a Puebla en el partido que se reprogramó la noche del viernes. El silbatazo inicial será a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá observar por la señal de Azteca Siete en televisión abierta para todo el país. Te recordamos que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.

Clima en algunos municipios de Puebla hoy 27 de septiembre de 2025

Cholula: mín. 12 °C / máx. 23 °C – ambiente fresco con chubascos aislados

Atlixco: mín. 14 °C / máx. 22 °C – cielo nublado con lluvias moderadasT

Tehuacán: mín. 16 °C / máx. 25 °C – intervalos nubosos con lluvias dispersas

San Martín Texmelucan: mín. 12 °C / máx. 24 °C – ambiente fresco con lluvias ligeras

Izúcar de Matamoros: mín. 17 °C / máx. 26 °C – cielo medio nublado con lluvias ocasionales

Huauchinango: mín. 13 °C / máx. 20 °C – lluvias frecuentes y cielo cubierto

Teziutlán: mín. 12 °C / máx. 18 °C – lluvias constantes y ambiente fresco

Amozoc: mín. 12 °C / máx. 26 °C – cielo nublado con lluvias aisladas

Cuetzalan: mín. 13 °C / máx. 23 °C – ambiente húmedo con lluvias continuas

Con información de Tv Azteca