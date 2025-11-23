Luego del triunfo de Bravos de Juárez sobre los Tuzos del Pachuca, quedaron definidos los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, donde nuestras Chivas buscará el título bajo el mando de Gabriel Milito.

Los ochos invitados a la Fiesta Grande del futbol mexicano son: el Club Deportivo Guadalajara, Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Rayados de Monterrey, Xolos de Tijuana y Bravos de Juárez.

Así se jugará la Liguilla del Apertura 2025

Toluca vs. Juárez

La serie entre los Diablos Rojos del Toluca y los Bravos de Juárez es el más disparejo de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 debido a sus posiciones en la tabla general. Solo se han medido en un repechaje el cual ganó el equipo mexiquense.

Tigres vs. Tijuana

Tigres y Xolos de Tijuana solo se han visto las caras una vez en Liguilla, misma que ganó el cuadro regiomontano y fue en las Semifinales del Torneo Clausura 2017.

Cruz Azul vs. Chivas

Cruz Azul y Chivas se han enfrentado en Liguilla tres veces desde la instauración de los certámenes cortos. El historial está a favor de los tapatíos con dos series ganadas, en e Torneo Apertura 2006 y en el repechaje del Clausura 2003, mientras que el único triunfo de La Máquina en instancias fianales fue en el Verano de 1999.

América vs. Rayados

Será la octava vez que América se enfrente en Liguilla a Rayados de Monterrey, pero será la segunda vez que se vean las caras en Cuartos de Final. Dicho historial favorece a los regiomontanos con cuatro series ganadas.