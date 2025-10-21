,s se ha convertido en el delantero estelar del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Apertura 2025, consecuencia al gran momento futbolístico que vive, con un balance de siete dianas que le han permitido pelear los primeros lugares de la tabla de goleo

Después del gran partido de nuestras Chivas ante Mazatlán FC en la Fecha 13 del Torneo Apertura 2025, donde el joven atacante mexicano fue protagonista al marcar el primer gol, Hugo Sánchez lo llenó de elogios en el programa de ‘Futbol Picante’ de ESPN.

“Es un jugador que esta mostrando una eficacia importante que esta ayudando a mejorar que Chivas mete más goles. Porque Chivas lo que le estaba faltando eran jugadas claras de gol y eficacia en la portería. Y este chico Armando lo esta consiguiendo”.

Cabe mencionar que el ‘Pentapichichi’ recordó los inicios de Armando ‘Hormiga’ González, quien lleva en la presente campaña del máximo circuito del balompié siente goles, el último de ellos lo hizo apenas el sábado pasado ante Mazatlán FC.

¿Cuándo juegan nuestras Chivas en el Torneo Apertura 2025?

Se viene una semana complicada para el Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Apertura 2025. Este miércoles 22 de octubre los pupilos de Gabriel Milito se enfrentarán en la cancha del Estadio La Corregidora a los Gallos Blancos del Querétaro, en la Jornada 14, las 19:00 horas, tiempo del centro de México.