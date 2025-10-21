Mañana por la noche Chivas volverá a tener acción cuando enfrenten a Querétaro por la jornada 14 del Apertura 2025. Por otro lado, Benjamín Mora, entrenador de los Gallos Blancos, advirtió al Guadalajara al afirmar que van a jugar cada partido como si fuera una final.

El equipo de Gabriel Milito ya se emprendió su viaje para enfrentar a los Gallos Blanca en un partido importante para sumar tres puntos y estar a tiro de los puestos de clasificación directa. De no darse los resultados esperados llegará a la jornada 16 con grandes posibilidades de arrebatarle el sexto lugar a Pachuca.

En medio de este contexto Chivas enfrenta a un Querétaro que viene de caer por goleada frente a Toluca, pero con posibilidades de aún aspirar a llegar al Play-in. Por este motivo Benjamín Mora, DT de los Gallos, advirtió al Rebaño Sagrado que van a jugar cada partido como si fuera una final.

“Nosotros en los últimos cuatro partidos vamos a intentar ganarlos todos, vamos a intentar ganarlos todos, y si eso con esos puntos nos puede alcanzar para estar en el Play-in, maravilloso. El partido en Toluca lo ponemos en otra canasta”, expresó el entrenador de los Gallos Blancos en conferencia de prensa post derrota contra Toluca.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Querétaro?

El juego entre Chivas y Querétaro se llevará adelante mañana miércoles 22 de octubre en el Estadio la Corregidora desde las 19:07 del Centro de México. El juego en México se podrá ver por Caliente TV, mientras que en Estados Unidos por TUDN.