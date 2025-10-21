A partir del próximo lunes 3 de noviembre se llevará adelante la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar 2025 en la que la Selección Mexicana estará presente en el certamen internacional. Esta mañana Carlos Cariño confirmó a los 21 convocados para la cita mundialista en la que se encuentran dos jugadores de Chivas: Gael García Ortega y Jhonnatan Grajales.

Si de uno de los puntos por los que el Guadalajara debería sentirse orgulloso de su trabajo es sin duda en la formación de jugadores. A lo largo de todo el territorio mexicano hay un jugador con pasado en el Rebaño Sagrado que se ha destacado de la mejor manera en cada uno de los partidos de las diferentes divisiones o categorías.

El próximo cuatro de noviembre la Selección Nacional de México tendrá su debut en la Copa del Mundo cuando enfrente a Corea del Sur. Por este motivo esta mañana Carlos Cariño, entrenador del Tri, confirmó los 21 convocados entre los que se encuentran dos jugadores del Club Deportivo Guadalajara.

Gael García ya palpita el Mundial Sub-17.

Entre los defensores se encuentra Jhonnatan Grajales, quien se desempeña como central y que puede llegar a jugar en el mediocampo. A este zaguero hay que sumar una joya protegida por Gabriel Milito: Gael García Ortega quien ya tiene experiencia en el primer equipo al jugar amistoso de pretemporada.

¿Cuándo podrían jugar los jugadores de Chivas en el Mundial Sub-17?

Gael García Ortega y Jhonnatan Grajales podría ver acción con la Selección Mexicana Sub-17 el próximo 4 de noviembre ante Corea del Sur desde las 07:00 del Centro de México, frente a Costa de Marfil el viernes 7 de noviembre desde las 8:45 del Centro de México, y contra Suiza el lunes 10 de noviembre a las 6:30 del Centro de México.