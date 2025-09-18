En las últimas semanas, las Chivas de Guadalajara llevaron a cabo diferentes iniciativas para que algunos niños aficionados del Rebaño pudieran cumplir el sueño de conocer a los futbolistas, llevarse regalos y hasta conocer el Estadio Akron. Los casos de Hernán, Bruno y Oswaldo generaron buena aceptación por parte de la afición.

Sin embargo, el sueño de tener una foto con los grandes ídolos rojiblancos parece estar ahora más cerca que nunca. Y es que con los continuos avances de la Inteligencia Artificial, cualquier aficionado puede tener una foto con su personaje favorito. En los últimos días cobró fuerza la tendencia de crear imágenes Polaroid con diferentes celebridades.

(@Chivas)

De hecho, hasta la cuenta oficial de Chivas se sumó a la tendencia, pues hace algunos días atrás compartió una imagen de estas características, juntando a un joven Salvador Reyes con Roberto Alvarado, una de las actuales figuras de la plantilla rojiblanca.

Cómo tener tu foto Polaroid con tu ídolo de Chivas

Primer paso: Acceder a Google Gemini a través de un celular o un computador. Es necesario iniciar sesión de Google para las funciones de generación de imágenes.

Acceder a Google Gemini a través de un celular o un computador. Es necesario iniciar sesión de Google para las funciones de generación de imágenes. Segundo paso: Preparar y cargar tu retrato, en caso de que desees aparecer en la foto. También es recomendable subir retratos de los personajes que deseas incluir.

Preparar y cargar tu retrato, en caso de que desees aparecer en la foto. También es recomendable subir retratos de los personajes que deseas incluir. Tercer paso: Cargar un prompt (una orden) detallado. Se tiene que ser específico con el nombre del futbolista, el tipo de pose, el fondo, la luz y cualquier rasgo especial. Un ejemplo sería “Foto tipo Polaroid con Roberto Alvarado posando junto a Benjamín Galindo frente a una cortina blanca, ambos abrazados, efecto vintage y bordes difuminados”

Cargar un prompt (una orden) detallado. Se tiene que ser específico con el nombre del futbolista, el tipo de pose, el fondo, la luz y cualquier rasgo especial. Un ejemplo sería “Foto tipo Polaroid con Roberto Alvarado posando junto a Benjamín Galindo frente a una cortina blanca, ambos abrazados, efecto vintage y bordes difuminados” Cuarto paso: Personalizar los detalles de la foto. Una vez que se genere la imagen, se pueden realizar nuevas peticiones para ultimar detalles.

Personalizar los detalles de la foto. Una vez que se genere la imagen, se pueden realizar nuevas peticiones para ultimar detalles. Quinto paso: Descargar la imagen y subir el contenido destacando que se trata de algo generado por inteligencia artificial. De esta manera, se preserva lo ético de la herramienta.

Salvador Reyes junto a Omar Bravo (Gemini IA)

Benjamín Galindo junto a Chicharito Hernández (Gemini IA)