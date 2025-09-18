Las Chivas de Guadalajara tuvieron en sus manos la oportunidad para llevarse otros tres puntos que los habrían colocado a uno de la zona de Play In, pero un penalti fallado de Efraín Álvarez fue la clave para quedarse con el empate 0-0 frente a los Tigres de la UANL en el encuentro pendiente de la Jornada 1 que se jugó en el Estadio Akron.

El Rebaño Sagrado tuvo la posibilidad más grande que otorga el futbol para anotar gol y esa es desde los 11 pasos, sin embargo, Álvarez no pudo vencer al guardameta de los felinos, Nahuel Guzmán, quien le adivinó el disparo para enviar el esférico a tiro de esquina, pero el entrenador Gabriel Milito, reflexionó sobre la valentía del jugador rojiblanco para atreverse a tomar el esférico.

“Lo primero que tengo para decir es que fallan los penales los que los patean. El que no patea penales, no tiene opción de fallar. Por lo tanto, forma parte del juego. Efraín al final es un chico con mucho acierto en todo lo que es pelota detenida, ni hablar en penal. Recuerdo el penal con Cincinnati hace no mucho tiempo, que nos puso en ventaja”.

“Por lo tanto, sí que ahora está, debe estar mal por haber fallado el penal, el primero es él. Pero lo que le dije fue eso justamente, que esté tranquilo, hizo un buen partido, hizo un gran esfuerzo, tuvo la valentía de pedirlo y patearlo. Me quedo con eso. Quiero ese tipo de jugadores. Si llega a existir un próximo penal y él está en cancha, que agarre la pelota y que lo vuelva a patear. Esos son los jugadores que necesitamos”, fue parte de lo que comentó Milito en conferencia de prensa tras el partido.

Chivas recibe a Toluca en la Jornada 9

Guadalajara tendrá una nueva oportunidad de jugar en casa el próximo sábado cuando le haga los honres a Toluca y con lo cual terminaría con los duelos más complicados del calendario, sumando una derrota con Cruz Azul, una victoria ante América y el empate con los Tigres.

El duelo frente al campeón de la Liga MX será en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México y se podrá observar por la señal de Amazon Prime para todo el país, así como en Telemundo Deportes para Estados Unidos y en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.