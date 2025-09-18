El partido pendiente entre Chivas y Tigres por el Apertura 2025 acabó sin goles luego de un trámite dividido, pues los Felinos dominaron en la primera mitad y el Rebaño hizo lo propio en el complemento, donde contó con las opciones más claras para ganar el partido. De hecho, Nahuel Guzmán le contuvo un penal a Efraín Álvarez.

El ingreso de Armando González, autor de un golazo en el Clásico Nacional contra América, le sirvió a las Chivas para cambiar la cara en la segunda mitad. La Hormiga ingresó en lugar de Cade Cowell y en pocos minutos reventó el travesaño con un potente disparo desde adentro del área.

Romo se anticipó a la Hormiga y le quitó el balón para dárselo a Armando González (Captura)

Pero además, el joven delantero mexicano forzó el penal punteando el balón que pegó en la mano del defensa rival. La Hormiga viene de racha y con mucha confianza, por lo que muchos aficionados consideraron que era él quien debía cobrar el penal y no Efraín Álvarez.

El responsable de que esto no sucediera fue Luis Romo, quien fue capitán ante la ausencia de Érick Gutiérrez. Las imágenes mostraron cómo la Hormiga buscaba tomar el balón una vez el árbitro sancionó el penal, pero Romo se le adelantó y se negó a dárselo, pues al parecer era Efraín Álvarez el designado para ejecutarlo.

Los dos penales que falló Chivas en el Apertura 2025

El de Efraín Álvarez no es el primer penal que falla Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX. Antes, Alan Pulido tampoco pudo batir a Carlos Acevedo ante Santos Laguna, en el encuentro correspondiente a la Jornada 4 en donde ese cobro pudo ayudar a que el Rebaño rescatara al menos un punto. Asimismo, el propio Romo falló uno en la tanda contra Charlotte United. En esa competición, Efraín había convertido a Cincinnati por la misma vía.