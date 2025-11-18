La Selección Mexicana cierra su actividad del 2025 esta noche ante Paraguay, en un duelo que se disputará en el Alamodome de San Antonio, Texas. Sin embargo, para los clubes que ya están clasificados a la Liguilla, entre ellos Chivas, la principal preocupación ha sido el mal timing de esta Fecha FIFA, pues llega justo antes de la Fiesta Grande del Futbol Mexicano.

Lamentablemente, se ha confirmado que el césped del Alamodome presenta serios problemas. Aunque se trata de una superficie nueva en la que se invirtió una fuerte cantidad de dinero, TUDN reveló que es una cancha sobrepuesta, donde incluso se notan las divisiones entre los rollos de pasto. Esto genera inquietud por el riesgo elevado de lesiones.

“No voy a decir que es el mejor terreno de juego, […] pero la cancha no está tan mal como en otras épocas”, señalan dudosos los periodistas.

En el mismo reportaje de TUDN se aprecia cierta incomodidad para hablar positivamente del estado de la cancha. Y aunque los periodistas se enfocan en cómo podría afectar el rendimiento de equipos que juegan a ras de suelo, es un hecho que un césped en malas condiciones representa un riesgo directo para los futbolistas, sin importar su estilo de juego.

Chivas y el resto de equipos de la Liga MX esperan que no haya lesionados

Por ahora solo queda esperar que ningún jugador del Tri, y especialmente ninguno de Chivas, sufra alguna lesión derivada del estado del césped. La Liguilla comienza la próxima semana y ningún equipo puede darse el lujo de perder a un futbolista clave por un simple amistoso.