Armando González vive uno de los mejores momentos de su carrera tras firmar un brillante Apertura 2025 que coronó con el título de goleo, motivo por el cual fue convocado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, no tuvo participación en el partido contra Uruguay, lo que deja abierta la gran duda: ¿debutará esta noche ante Paraguay?

Aunque Javier Aguirre no ha confirmado si la Hormiga tendrá minutos, sí dejó entrever su intención durante la conferencia de prensa, donde lo comparó con Javier Hernández y recordó que “a Chicharito también lo debutó”. Una frase que, sin decirlo directamente, indica que el delantero de Chivas está en sus planes para esta Fecha FIFA.

Armando González espera por su debut en la Selección Mexicana.

En el duelo pasado tanto Raúl Jiménez como Germán Berterame vieron actividad: el Lobo Mexicano fue titular y el atacante de Rayados ingresó de cambio. Con ese antecedente, no sería una locura imaginar a Armando González arrancando esta noche, aunque lo más probable es que entre de cambio por Berterame para sumar sus primeros minutos con el Tri.

El choque de esta noche contra Paraguay será el último del año para la Selección Mexicana, y con el Mundial 2026 cada vez más cerca, cada minuto cuenta. Tanto en el Tri como en sus clubes, los jugadores deberán pelear por su lugar en la máxima justa del futbol, y la Hormiga tendrá que aprovechar cada oportunidad que se le presente rumbo a esa meta.

¿Cuándo regresan los jugadores de Chivas para empezar a preparar la Liguilla?

Una vez que concluya la Fecha FIFA y la Selección Mexicana rompa filas, todo apunta a que Armando González, Raúl Rangel y Roberto Alvarado regresarán a Guadalajara a finales de esta semana para iniciar su preparación rumbo a la Liguilla contra Cruz Azul, donde Chivas disputará los Cuartos de Final del Apertura 2025.