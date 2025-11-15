Armando González vive una de las semanas más importantes de su joven carrera tras ser convocado a la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, aunque el Tri enfrentará a Uruguay y Paraguay, el delantero de Chivas llega como tercer atacante en la lista, por lo que sus minutos no están garantizados en esta gira internacional.

El propio delantero reconoce que su actualidad en Selección genera dudas, pues compite directamente con nombres de jerarquía como Raúl Jiménez, Germán Berterame y el ausente Santiago Giménez. Aun así, Javier Aguirre dejó en claro que tiene un plan definido para él y que su llamado no fue casualidad.

Aunque el Vasco no prometió que González tendrá actividad en estos encuentros, sí explicó que lo convocó para observarlo más de cerca y evaluar su rendimiento en contexto internacional. Ya lo había visto en un microciclo previo, por lo que todo indica que el atacante rojiblanco tendría minutos en al menos uno de los dos partidos.

Aguirre también se sumó a las comparaciones entre La Hormiga y Javier Hernández, recordando que él mismo debutó al histórico goleador en Selección y decidió llevarlo al Mundial pese a su juventud. Por ello, no descarta que Armando pueda convertirse en un caso de éxito similar si mantiene este ritmo de crecimiento.

Armando González tendrá rivales de primer nivel con Uruguay y Paraguay

Además, tanto Uruguay como Paraguay cuentan con defensas que militan en las ligas más competitivas de Europa y Sudamérica, lo que representará un reto mayúsculo para el delantero tapatío. Al mismo tiempo, González podrá entrenar y aprender de figuras consolidadas como Jiménez y Berterame, un impulso invaluable para su evolución.