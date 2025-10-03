El Apertura 2025 de la Liga MX está siendo al mismo tiempo complejo e ilusionante para las Chivas de Guadalajara. El Rebaño se reforzó de buena manera, con cuatro jugadores de jerarquía, y a su vez confió las riendas de su proyecto al entrenador argentino Gabriel Milito. Esta mayor competencia en la plantilla ha significado también nuevos roles y jerarquías.

Un gran ejemplo es el de Roberto Alvarado, quien ha sido en los últimos años uno de los jugadores más importantes y queridos en Chivas. Sin embargo, así como se consolidó también en la Selección Mexicana, en el Rebaño perdió cierto peso y hasta fue abucheado por la afición, aunque luego volvió a revertir la situación con goles ante Tijuana y América.

Efraín Álvarez y Roberto Alvarado tras el gol del Piojo ante América (Getty Images)

Lo cierto es que el Piojo, durante varios años, también fue el jugador de Chivas con más valor de mercado para la agencia especializada Transfermarkt. Sin embargo, esta vezllegó un jugador que se adaptó muy rápido a la exigencia rojiblanca y que se mostró identificado desde el primer día: Efraín Álvarez.

Proveniente de los Xolos de Tijuana, el extremo mexicoamericano se adueñó de la ’10’ del Rebaño y ha tenido buenos rendimientos, siendo por momentos más importante que el propio Alvarado. De hecho, tras la última actualización de Transfermarkt, Efraín Álvarez aumentó su valor de mercado a 6,5 millones de euros, mientras que Alvarado bajó a seis millones.

La cantera rojiblanca se revaloriza

Otros jugadores que vieron aumentar su valor de mercado fueron Armando González, goleador de Chivas en el torneo con cinco tantos; Miguel Gómez, quien ha respondido cuando le tocó jugar; y también el debutante Santiago Sandoval, quien fue incluido por primera vez en esta valorización, pues saltó directo al primer equipo desde el Sub-19.