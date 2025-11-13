La directiva de Chivas ya estaría trabajando fuerte en el armado del plantel para el próximo Clausura 2026, en donde no solamente estarían pensando en las incorporaciones, sino también las salidas, en donde una de las que ya estaría tomando rumbo sería la de Cade Cowell.

Gabriel Milito ha dejado en claro que el Vaquero no es un futbolista de su agrado y la prueba de ello es que tiene varias semanas dejándolo fuera de las convocatorias por mera decisión técnica, por lo que estaría cantada su salida.

Es por eso que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, habría revelado que una fuente le habría confirmado que están avanzando las negociaciones para que Cade Cowell se vaya a la Gran Manzana, aunque se desconoce si con el New York Red Bull o New York City.

“Cade Cowell que ya hemos hablado de él, ya hasta nombres de equipos han tirado, pero tengo entendido que va a jugar en un equipo de Nueva York, que ya está muy avanzado el tema y que Cade Cowell se pudiera ir a uno de los dos equipos de Nueva York, no me dijeron cuál”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto pagó Chivas por el fichaje de Cade Cowell en 2024?

El Guadalajara comenzó a explorar el mercado mexico-estadounidense, en donde la primera joya que deslumbró a Fernando Hierro se trató de Cade Cowell, por quien se desembolsaron 4 millones de dólares por el 80 por ciento de la carta, procedente del San José Earthquakes.