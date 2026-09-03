Chivas visitará al Atlético San Luis en un partido en el que los potosinos llegarán más motivados que de costumbre.

Chivas se enfrentará este sábado al Atlético de San Luis en un partido en el que, si bien el Guadalajara parte como favorito por la situación de ambos equipos en la Tabla General, los antecedentes recientes indican que el conjunto potosino suele dar su máximo rendimiento ante el Rebaño Sagrado. De hecho, San Luis ha demostrado ser un rival capaz de complicar mucho a Chivas y de protagonizar partidos con varios goles, por lo que Gabriel Milito tendrá que estar muy atento a lo que ocurra en el Estadio Alfonso Lastras.

Aunque el cuadro tunero ha tenido un arranque de torneo complicado, ya consiguió su primera victoria del Apertura 2026 apenas el domingo pasado frente a Rayados, por lo que esperan que ese resultado pueda convertirse en un importante punto de inflexión. El triunfo elevó la confianza del plantel potosino y ahora buscarán aprovechar el envión anímico para recomponer el camino y comenzar una racha positiva ante Chivas, especialmente en un partido que disputarán nuevamente como locales.

Por si fuera poco, el técnico Diego Mejía dejó en claro que después de conseguir esa primera victoria redoblarán esfuerzos con la ilusión de volver a ganar ahora ante su gente. Con el Estadio Alfonso Lastras como escenario, lo más probable es que el Atlético de San Luis intente mostrar su mejor versión tanto en lo individual como en lo colectivo, buscando aprovechar la confianza que les dejó el triunfo ante Monterrey para poner en problemas al Rebaño Sagrado.

Si a esto le sumamos que Chivas tampoco ha tenido el inicio de torneo que esperaba, el panorama se vuelve todavía más interesante. Salvo el contundente triunfo ante Xolos, la mayoría de los partidos del Guadalajara han sido muy disputados, con el equipo sufriendo tanto para conseguir victorias como para rescatar empates. Por ello, es muy probable que sus rivales, incluido el Atlético de San Luis, busquen aprovechar cada debilidad que encuentren en el funcionamiento colectivo rojiblanco.

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No obstante, la realidad es que los números del Apertura 2026 están claramente del lado de Chivas. El Atlético de San Luis apenas suma un triunfo y actualmente ocupa la decimotercera posición de la Tabla General, mientras que el Guadalajara registra tres victorias, dos empates y solamente una derrota para colocarse en el quinto puesto. Es cierto que los antecedentes no juegan los partidos, pero si se toma en cuenta el rendimiento mostrado durante el torneo, el Rebaño Sagrado llega con mejores argumentos para llevarse los tres puntos.

Atlético de San Luis tiene buena racha goleadora para estar en la parte baja de la Tabla

Uno de los aspectos que Gabriel Milito más quiere corregir en Chivas es la capacidad defensiva, pues uno de sus principales objetivos es conseguir que el equipo pueda mantener la portería en cero con mayor frecuencia. En ese sentido, el Atlético de San Luis representa una prueba importante, ya que el conjunto potosino presume ocho goles en el torneo, apenas uno menos que Chivas, a pesar de encontrarse en el decimotercer puesto de la clasificación. Por ello, el partido será una buena oportunidad para comprobar si los ajustes defensivos del estratega rojiblanco finalmente comienzan a dar resultados.