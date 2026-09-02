Chivas visita al Atlético San Luis este sábado, rival que, aunque se le ha ganado los últimos partidos, ha complicado mucho al Guadalajara.

Chivas se enfrenta este sábado al Atlético de San Luis en un partido en el que el Guadalajara buscará volver a la senda del triunfo, luego de no poder vencer al Pachuca en un encuentro que, al menos en el papel, parecía estar dado para que el Rebaño Sagrado se quedara con los tres puntos durante su visita al Estadio Hidalgo. Ahora, el conjunto rojiblanco tendrá una nueva oportunidad para recuperar el camino de la victoria.

Sin embargo, la visita al Estadio Alfonso Lastras no será nada sencilla para el Guadalajara. Si bien los dos partidos previos entre Chivas y Atlético de San Luis bajo el mando de Gabriel Milito terminaron con victorias tapatías, ambos encuentros tuvieron un factor en común: fueron auténticas ferias de goles en las que el Rebaño Sagrado tuvo que sufrir hasta los últimos minutos para conseguir quedarse con los tres puntos.

El primero de estos partidazos se dio durante el Apertura 2025, cuando Chivas llegó a tener una ventaja de 2-0 al medio tiempo, pero el Atlético de San Luis reaccionó de manera espectacular y consiguió darle la vuelta al marcador para ponerse 2-3. Todo parecía perdido para el Guadalajara, aunque Armando González apareció en los últimos minutos con un doblete que le permitió al Rebaño Sagrado remontar nuevamente y quedarse con la victoria por un dramático 4-3.

Para el Clausura 2026 la historia fue muy parecida. Chivas se puso en ventaja al minuto 31, pero apenas cinco minutos después San Luis consiguió el empate. En los minutos finales de la primera mitad, Daniel Aguirre marcó el 1-2 para devolverle la ventaja al conjunto rojiblanco, aunque apenas comenzó el segundo tiempo, Joao Pedro consiguió su doblete para poner nuevamente el 2-2. Al final, Armando González volvió a aparecer para marcar el gol de la victoria y sellar el 2-3 definitivo a favor del Guadalajara.

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Ahora, aunque Chivas y San Luis han protagonizado verdaderos partidazos llenos de goles durante la era de Gabriel Milito, la prioridad del estratega rojiblanco parece estar en encontrar un mayor equilibrio defensivo. El técnico argentino confía en el poderío ofensivo de su equipo, pero existe preocupación porque el Guadalajara prácticamente ha recibido goles en todos sus partidos, incluso en aquellos en los que ha dominado de principio a fin. Por ello, es probable que ante el Atlético de San Luis busque fortalecer la defensa y reducir los espacios que ha concedido.

El Atlético San Luis era una de las víctimas favoritas de Armando González y Chivas ya no contará con él

Habrá que ver si la baja de Armando González no termina afectando al Guadalajara frente al Atlético de San Luis, pues, tal como acabamos de ver, los dos partidos anteriores contra el conjunto potosino terminaron en triunfos rojiblancos gracias a goles de último minuto de La Hormiga. El delantero ya no forma parte del plantel tras su salida rumbo al futbol europeo, por lo que ahora la responsabilidad de encontrar esos goles decisivos recaerá principalmente en Ricardo Marín o Ángel Sepúlveda.