Chivas quiere dar vuelta a la página después del decepcionante empate ante Pachuca, por lo que el conjunto rojiblanco buscará sí o sí quedarse con los tres puntos frente al Atlético de San Luis este sábado, cuando visite el Estadio Alfonso Lastras en partido correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026.

Para conseguirlo, Gabriel Milito deberá estar muy atento al once inicial que mandará al terreno de juego, pues todo parece indicar que volverá a sumar opciones a la baraja de jugadores disponibles. Después del regreso de Richard Ledezma en el partido pasado, ahora se espera que José Castillo también esté nuevamente disponible para enfrentar al conjunto potosino.

Gabriel Milito espera contar con José Castillo.

Esto provocaría que, después de repetir alineación contra los Tuzos para mantener al mismo once que consiguió la goleada ante Xolos, ahora sí haya rotaciones, especialmente en la defensa. José Castillo apunta a regresar directamente a la titularidad, mandando a Miguel Gómez a la banca y permitiendo que Luis Romo vuelva a ocupar su posición habitual como líbero.

Además, todo apunta a que Richard Ledezma también recuperará su lugar en el once inicial. Aunque Santiago Sandoval tuvo una muy buena actuación en esa posición, la jerarquía del exjugador del PSV podría hacer que regrese a la titularidad, relegando al canterano rojiblanco al banquillo, aunque con posibilidades de ingresar como cambio para jugar nuevamente en su posición.

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Lamentablemente, todo parece indicar que los regresos de Daniel Aguirre y Bryan González tendrán que esperar, pues ambos jugadores continuarían recuperándose de sus respectivas lesiones. De esta manera, Hugo Camberos se mantendría como titular por el carril izquierdo, mientras que Diego Campillo tendría prácticamente asegurada su presencia en el once que enfrentará al Atlético de San Luis.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Atlético San Luis vs Chivas de la Jornada 7?

El Guadalajara jugará como visitante ante el Atlético de San Luis en el encuentro correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026. El partido se disputará en el Estadio Alfonso Lastras este sábado 5 de septiembre a las 5:00 p.m., tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de ESPN y Disney+.