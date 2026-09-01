En las próximas horas, el mercado de pases cerrará en Europa, mientras que en México queda poco más de una semana. En medio de este contexto, Chivas ya dejó en claro que la plantilla está cerrada, pero a su vez evidenció el enorme libro de pases que logró hacer con la venta de Armando González a Grecia y el ahorro en salarios de jugadores que no utilizaba.

Tras lo sucedido en el Apertura 2025, Gabriel Milito, Javier Mier y Alejandro Manzo se juntaron y delinearon una lista de jugadores que no entraban en planes y que iban a quedar apartados si no eran transferidos. Fueron diez los jugadores que fueron cortados, de los cuales cuatro permanecieron sin actividad y entrenando en otro horario.

Tras el Clausura 2026, la directiva de Chivas volvió a dejar en claro que se sabe mover rápido cuando quiere a un jugador debido a que, cuando nadie lo veía venir, contrató a Kevin Castañeda y a Jordan Carrillo. Sin embargo, el Guadalajara se embolsó una importante suma para no solo sustentar las incorporaciones, sino que además ahorró en varios salarios de jugadores que no eran utilizados.

Erick Gutiérrez se fue a Toluca. (Foto: IMAGO7)

Con la venta de Armando González y Alan Mozo, el Rebaño Sagrado se embolsó 14 millones de dólares y de esa manera la balanza quedó equilibrada con las incorporaciones. A su vez, esto liberó un margen salarial significativo para futuros fichajes.

Encuesta ¿Hizo bien Chivas en vender a Érick Gutiérrez? ¿Hizo bien Chivas en vender a Érick Gutiérrez? Sí No Ya votaron 4 hinchas

La masa salarial del Guadalajara bajó abruptamente en los últimos meses con la salida de Érick Gutiérrez, Alan Pulido, Mozo y en un porcentaje de Gilberto Sepúlveda. No hay que olvidarse de que con los cuatro jugadores el Rebaño Sagrado pagaba cerca de cinco millones de dólares al año, siendo el atacante uno de los jugadores mejor pagados. A ellos hay que sumar, en menor medida, la salida de Yael Padilla, quien funcionó como parte de pago de Castañeda, y Leonardo Sepúlveda.

¿Qué jugadores de Chivas quedan por acomodar?

Es un hecho que hay dos jugadores que Gabriel Milito no tiene en cuenta en sus Chivas y con quienes se especuló sobre su salida. Uno de ellos es Miguel Tapias, lesionado y sin minutos en el inicio de la temporada, y el otro es Eduardo García, bajado a Tapatío. En el caso del defensa se habló del interés de Pachuca y Pumas UNAM, pero por su alto salario no se daba su salida.