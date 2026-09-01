Si bien nunca es positivo que un futbolista se lesione, las bajas también pueden abrir oportunidades que algunos jugadores deben aprovechar al máximo, especialmente cuando se trata de juveniles que apenas comienzan a construir su carrera en el futbol profesional. Este es precisamente el caso de Santiago Sandoval y, sobre todo, de Hugo Camberos, quienes han comenzado a ganar protagonismo con Chivas.

Las lesiones de Bryan González y Richard Ledezma abrieron la puerta para que Camberos y Sandoval reclamaran la titularidad en Chivas y compartieran el campo como lo hacen habitualmente con la Selección Mexicana. Sin embargo, ambos han tenido que desempeñarse en posiciones diferentes a las que están más acostumbrados, adaptándose a las necesidades de Gabriel Milito.

Santiago Sandoval ha sido titular tras la lesión de Richard Ledezma.

Su primer partido juntos en el once inicial del Guadalajara fue ante Tijuana, en un verdadero festival de goles en el que Chivas dio una muestra de su potencial ofensivo al marcar cinco tantos, incluido uno de Sandoval. Posteriormente, frente a un Pachuca mucho más defensivo, el escenario cambió por completo y el Rebaño Sagrado apenas pudo marcar una vez para terminar empatando 1-1.

En cambio, los últimos dos partidos en los que Cotorro y Ledezma compartieron la titularidad antes de que las lesiones comenzaran a afectarlos fueron ante FC Dallas y LAFC. Ambos encuentros terminaron con resultados negativos para Chivas, uno con derrota durante los 90 minutos y otro en tanda de penales, aunque esto evidentemente no significa que los resultados hayan sido responsabilidad exclusiva de los dos carrileros.

Los números determinan quiénes deben ser los titulares por los carriles en Chivas

En la comparación entre Bryan González y Hugo Camberos, el juvenil rojiblanco ha disputado muchos menos minutos, pero sus estadísticas no están demasiado alejadas de las del Cotorro. Camberos registra apenas un par de contribuciones defensivas menos, aunque gana un mayor porcentaje de sus duelos defensivos, dejando claro que su presencia no ha representado un problema en este aspecto. Además, ambos tienen una asistencia, aunque ninguno ha conseguido registrar un tiro a portería en este periodo.

En el caso de Richard Ledezma y Santiago Sandoval, el canterano rojiblanco también tiene menos minutos, aunque la diferencia es considerablemente menor. El exjugador del PSV es ligeramente más efectivo en los duelos ganados, mientras que ninguno de los dos ha conseguido una asistencia en los últimos partidos que disputaron. Eso sí, ambos han logrado generar peligro con dos tiros a portería.

Al final, las estadísticas muestran números muy similares entre los cuatro jugadores, por lo que es altamente probable que Gabriel Milito se incline por los dos futbolistas con mayor experiencia. Sin embargo, tanto Hugo Camberos como Santiago Sandoval han demostrado tener el talento suficiente para competir por un puesto, por lo que todo apunta a que cada vez recibirán más minutos bajo las órdenes del estratega rojiblanco.