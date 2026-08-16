Santiago Sandoval sabe muy bien que podrá salir de Chivas para jugar en Europa. Sin embargo, afirmó que lo quiere hacer como campeón del Rebaño Sagrado.

A diferencia de otros entrenadores, Gabriel Milito se ha destacado por aprovechar la materia prima que genera el Guadalajara. Un jugador que le encanta es Santiago Sandoval, quien en diálogos con ESPN afirmó que antes de salir al balompié de Europa quiere ser campeón el Rebaño Sagrado.

El conjunto rojiblanco se ha caracterizado por lograr un sentido de pertenencia en cada una de las categorías formativas. Por esta razón, los futbolistas que surgen buscan siempre irse por la puerta del frente como una muestra de agradecimiento a la institución que tanto les dio.

Uno de los jugadores que ama a Chivas y que aprovechó la oportunidad que le dio Gabriel Milito fue Santiago Sandoval. El futbolista de 19 años viene de tener un enorme Premundial de la CONCACAF con la Selección Mexicana Sub-20, por lo que en diálogos con ESPN señaló que antes de marcharse del Guadalajara quiere ser campeón.

Santiago Sandoval se ve en Europa. (Foto: X / @Chivas)

“Obviamente, como tú dices, por mi edad me ha tocado vivir cosas grandes, pero yo creo que para lo que estoy es mucho más. Obviamente con Chivas yo quiero ser campeón sí o sí, yo no puedo irme de aquí sin ser campeón. Mi primer objetivo y el más claro es ese. Mucha gente, como Chapo el Cone, que fueron los que le ha tocado ser campeón aquí con Chivas te describen más o menos lo que es y de verdad te dan ganas de de querer vivirlo y para eso estamos trabajando”, comentó.

Y agregó: “Ese es mi primer y más claro objetivo, ser campeón con Chivas y ya después si me toca ir a Europa que es el sueño de todo mexicano, de todo futbolista. Ojalá se me pueda dar y no quiero no más ir a Europa a pasearme, quiero poder llegar a poder consolidarme allá y estar un buen rato”.

Santiago Sandoval afirmó que Chivas busca ser campeón

En la misma entrevista, Santiago Sandoval afirmó que Chivas está para ser campeón del Apertura 2026. “Chivas ahorita es siempre lo más grande. Siempre está para buscar el título, siempre está para pelear y estar en lo más alto que es lo que se merece la institución y la afición. Obviamente no se nos ha dado, que es el objetivo principal, ser campeones que sería muy bonito, pero Chivas ahorita está en un objetivo que es ser campeón sí o sí este como tú dijiste ya pasamos por cuartos, ya pasamos por semis, ya no más queda la final y poder levantarla”, comentó.

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Y añadió: “Creo que la gente que sabe bien de fútbol sabe lo que hay en este club, en la institución y sabe lo que tenemos como cuerpo técnico y como jugadores. Creo que estamos para grandes cosas y yo creo que este torneo puede ser”.