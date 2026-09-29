Fue formado y hasta debutó con las Águilas, pero hoy les anota y hasta lo celebra al estilo del Bofo Bautista.

Ricardo Marín es un futbolista que se formó e inclusive debutó en el Club América, escuadra en donde no recibió muchas oportunidades y terminó saliendo a otros clubes en búsqueda de consolidarse en el futbol mexicano, en donde el destino lo mandó rumbo a Chivas, en donde ha alcanzado su mejor versión futbolística.

El ‘4K’ sabe a la perfección lo que significan las dos instituciones más importantes de todo México; sin embargo, al ser cuestionado sobre qué hace al Guadalajara tan especial que lo pone por encima de los demás clubes de la Liga MX, el delantero fue contundente al admitir que la afición del Rebaño es la más importante de todo el país.

“Su gente. No tienes idea de la afición lo increíble que es el ir a cualquier lugar y sentirte en casa, en todos lados ves a un chivahermano, en todos lados te reconocen, en todos lados hay gente que apoya al equipo y evidentemente es de orgullo.

“Es increíble lo que mueve este equipo en todos los sentidos, es algo que hay que valorar y que sabemos que estamos en un lugar privilegiado en que millones de mexicanos quisieran estar. Es algo increíble representar a esta institución”, aseguró en entrevista en el podcast Sabor a Futbol.

Ricardo Marín recordó sus inicios con el Club América

“Al final es de querer ganar. Desde chico me ha tocado jugar Clásicos y siempre es eso, querer ganar. Sabemos que tenemos un gran equipo para lograrlo, son partidos que se juega mucho, tanto nosotros como los aficionados. Darles esa alegría al aficionado de ir a su trabajo y hacerles burla a sus compañeros. Sabemos que tenemos esa responsabilidad”, concluyó.

Ricardo Marín se ha convertido en chivahermano por adopción

El delantero ha admitido en repetidas ocasiones estar enamorado y comprometido con el Guadalajara y así lo ha demostrado en varias ocasiones, principalmente cuando anota en partidos importantes como los Clásicos contra Atlas y América, ya que ha replicado los festejos del Bofo Bautista.