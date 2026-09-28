Los canteranos del Guadalajara están viviendo su primera convocatoria con la Selección Mayor y así lo presumieron en redes sociales.

La gestión de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana recientemente ha iniciado, por lo que estaria en búsqueda de nuevos talentos para abastecer al Tricolor, por lo que volteó hacia Chivas, mandando a llamar por primera vez en sus carreras a Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

Los dos juveniles que brillaron con el Tricolor Sub 20 hace unas semanas para la obtención de los boletos al Mundial de la especialidad y a los Juegos Olímpicos, han registrado un gran semestre con el Guadalajara, por lo que el timonel del Tricolor decidió mandarlos a llamar.

Es por eso que tras reportar con México en las horas recientes por su participación en la jornada 10 del Apertura 2026, los canteranos del chiverío vivieron su primer entrenamiento con la Selección Mayor, imágenes que fueron compartidas por las redes sociales oficiales del Tricolor.

“La aventura comienza acá. Santi Sandoval y Hugo Camberos vivieron su primer entrenamiento con la Selección Mayor. ¡Que sea el primero de muchos, cracks!”, se escribió en la cuenta de X de México, acompañado de un video de su primer entrenamiento.

¿Cuándo y dónde se jugará el México vs. Perú?

El segundo duelo de Rafael Márquez al frente del Tricolor será este martes 29 de septiembre en la cancha del Sports Illustrated Stadium de New Jersey, partido que está programado a disputarse en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.