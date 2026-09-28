Chivas viene de caer ante Querétaro en plena fecha FIFA. En medio de este contexto, Santiago Sandoval rompió el silencio para responder a quiénes dicen que es fanático de América.

El ambiente en Chivas no es el ideal, debido a que viene de caer por 2-0 ante Querétaro, un modesto rival en este Apertura 2026. En medio de este contexto, surgen versiones de que Santiago Sandoval es aficionado de América, por lo que el canterano de 19 años rompió el silencio para contestar con una imagen en redes sociales.

A diferencia de otros momentos, el Rebaño Sagrado sigue siendo protagonista porque tiene un equipo que puede jugar mejor y que techo aún no tiene. A su vez, Rafa Márquez decidió que el Guadalajara sea nuevamente la base de la Selección Mexicana con 6 jugadores.

Uno de ellos es Santiago Sandoval, quien ya se encuentra en Estados Unidos disfrutando de su primera convocatoria con el Tri. En redes sociales se comenzó a señalar que Santi era un fiel aficionado de América por haber dado ‘like’ a publicaciones de las Águilas.

Santiago Sandoval envió mensaje a quienes dicen que es fanático de América. (Foto: IMAGO7)

Ante los rumores, el canterano de 19 años se manifestó en redes sociales para desmentir las versiones que lo vinculan con la escuadra azulcrema. En una publicación de Instagram, compartió una fotografía de él con un tatuaje del dorsal que utilizó para anotarle un doblete a Tigres en la Liguilla y con la leyenda que dice: “Condenado al éxito”.

Santiago Sandoval afirmó estar feliz por ser convocado a la Selección Mexicana

No hay duda de que Santiago Sandoval es uno de los jugadores destacados en las Chivas de Gabriel Milito en este inicio del Apertura 2026. En diálogo con Telemundo, el canterano del Guadalajara afirmó que estaba feliz y emocionado por haber recibido su primer llamado a la Selección Mexicana de Rafa Márquez.

“Esas lágrimas y felicidad son enormes porque solamente tú y tu familia saben lo que vives en el día a día, lo que pasa y lo que tienes que hacer para llegar a un sueño. Yo creo que llegar a la Selección Mayor no es cualquier cosa, no es una casualidad. Eso se trabaja y el trabajo que he hecho junto con mi mamá y mis hermanos es algo muy complicado, es como sacar toda esa felicidad de saber que lo lograste. De sentirte no conforme, pero sí especial con todo lo que has hecho en la vida”, declaró a Telemundo Deportes.