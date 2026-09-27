Chivas cayó ante Querétaro y el próximo fin de semana jugará ante América en Estados Unidos. Para este duelo, tiene bajas por la convocatoria a la Selección Mexicana y lesiones.

Chivas no pudo contra Querétaro y perdió puntos importantes antes del parón de la Liga MX por la Fecha FIFA. Por otro lado, el Guadalajara volverá a tener acción el próximo fin de semana en Estados Unidos cuando enfrente a América en un partido amistoso, por lo que repasamos las 11 bajas confirmadas que tiene el equipo de Gabriel Milito.

El equipo rojiblanco tuvo un difícil partido ante los Gallos Blancos y necesita levantar su nivel contra las Águilas. Especialmente para dejar atrás lo sucedido en el Estadio Azteca, cuando pasó de estar ganando por 2 goles de diferencia a que se lo empaten en menos de 5 minutos gracias al doblete de Miguel Borja.

El Guadalajara no frenará con sus actividades porque el próximo domingo 4 de octubre enfrentará a América en un amistoso en Estados Unidos. Para dicho duelo, es un hecho que el Guadalajara no contará con 11 jugadores, ya que hay 9 que estarán con la Selección Mexicana, mientras que Bryan González y Miguel Tapias aún se encuentra lesionado y se perderán tanto el encuentro en territorio estadounidense como el choque ante Atlas en el Clásico Tapatío.

Gabriel Milito tiene más de 11 bajas confirmadas para enfrentar a América. (Foto: IMAGO7)

Cabe destacar que es un interrogante lo que depara el futuro inmediato para José Castillo y Miguel Gómez, debido a que aún se recuperan. Gabriel Milito afirmó que están cerca de volver y podrían tener acción ante las Águilas, pero restará saber si los arriesga en un juego de carácter amistoso.

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Gabriel Milito dio el reporte de los lesionados de Chivas

Tras el partido de Chivas ante Querétaro, el técnico habló de los lesionados en su equipo. “Miguel Gómez y José Castillo van mucho más rápido y avanzados que Bryan González. Cotorro, veremos cómo va su evolución, según el pronóstico no creemos que pueda llegar a ese partido, pero hay que ver. Castillo y Miguel Gómez, imaginamos que a lo mejor sí puedan estar en condiciones de poder jugar”, cerró Gabriel Milito.

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