El exjugador del Guadalajara niega categóricamente que el Rebaño esté en crisis por el mal cierre de partido contra las Águilas en el Clásico Nacional.

El empate de Chivas frente al América dejó un sabor de boca muy amargo entre los aficionados del Rebaño Sagrado debido a que se dejó escapar una ventaja de dos goles, en donde algunas personas responsabilizaron a Gabriel Milito por el planteamiento para la parte complementaria.

Es por eso que algunos especialistas y hasta aficionados han comenzado a magnificar la situación, por lo que ya están diciendo que el Guadalajara se encuentra en crisis, opinión que no comparte el exjugador rojiblanco, Rafael Márquez Lugo.

El exgoleador del chiverío aseguró que esta controversia es consecuencia de la importancia del partido que dejó escapar el conjunto tapatío, pero dejó en claro que el equipo sigue siendo un contendiente al campeonato de la Liga MX pese a toda esta polémica.

“La verdad yo no veo para preocupar el tema del Guadalajara. De repente, contra estos equipos cuando suceden este tipo de cosas como en el segundo tiempo contra el América se quiere magnificar y tan es así que ya se ve medio frustrado Gabriel Milito en la conferencia de prensa y se engancha.

“Sinceramente no creo que sea para hacer mucho alarde. El equipo tiene una forma muy clara, compite perfectamente y sabe a lo que juega. Por supuesto que da la impresión con América que el equipo se desarma, los movimientos no suceden como esperaban, pero sinceramente no es para alarmar. El equipo juega muy bien, tienen un gran técnico y es uno de los favoritos”, declaró en Fox.

¿Cómo le fue a Rafael Márquez Lugo como jugador de Chivas?

El delantero llegó como refuerzo para el Apertura 2012, cuando el club vivía una severa crisis futbolística, convirtiéndose en ídolo de manera inmediata gracias a su entrega y alta efectividad frente a las porterías rivales, llevando al Rebaño a la Liguilla de ese torneo.

Posteriormente, el atacante sufrió una lesión de rodilla de la cual no pudo recuperarse, regresando a la actividad de manera intermitente, por lo que decidió ponerle fin a su carrera en abril del 2015.

Los números de Rafael Márquez Lugo en Chivas