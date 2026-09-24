Después del doloroso empate sufrido contra las Águilas, se destapó cómo reaccionó la directiva rojiblanca sobre la continuidad del entrenador argentino.

Gabriel Milito pasó de ser un entrenador más en la historia de Chivas a ser el arquitecto de este nuevo proyecto deportivo que ha colocado al Rebaño entre los mejores clubes de la Liga MX; sin embargo, se ha destapado la postura de la directiva que encabeza Amaury Vergara sobre su continuidad en el banquillo rojiblanco.

El Guadalajara viene de sufrir un duro revés en el Apertura 2026 al dejar escapar el triunfo en el Clásico Nacional contra el América, por lo que mucha prensa amarilla comenzó a causar presión para presionar pidiendo la destitución del entrenador sudamericano.

Sin embargo, el reportero de ESPN, Jesús Bernal, destapó que la postura es clara y hay respaldo absoluto para Gabriel Milito, ya que además de este semestre, le resta contrato por un torneo más, en donde los altos mandos del chiverío estarían satisfechos con lo que se ha venido construyendo de la mano del Mariscal.

“Se ha generado mucho ruido con respecto a las Chivas, sobre todo ruido sobre la continuidad de Gaby Milito. Me parece totalmente fuera de lugar, desproporcionado y sin mucho sustento porque la directiva está complacida con el trabajo que ha hecho Milito hasta ahorita. Le quedan todavía seis meses más de contrato y el proyecto está funcionando bien.

“Hay tranquilidad en la directiva por el macro, por la manera en que el proyecto ha crecido desde que lo tomó Gabriel Milito, que era un equipo que duró un año sin siquiera calificar a la Liguilla hasta donde lo tiene ahorita, peleando los lugares más altos de la clasificación general”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Chivas piensa en la renovación de Gabriel Milito?

La realidad es que en no se ha dado a conocer que exista algún tipo de negociaciones entre ambas partes; sin embargo, diversos reportes extraoficiales aseguran, desde hace varios meses, que la directiva de Chivas sí querría extender el acuerdo con el timonel argentino, aunque sin avances importantes hasta este momento.

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¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro?

La pelota se detendrá en gran parte del mundo debido a la Fecha FIFA que se extenderá durante dos semanas; sin embargo, en México todavía habrá actividad el próximo fin de semana cuando el Guadalajara se mida al Querétaro el sábado 26 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para las 17:07 horas, tiempo del centro de México.