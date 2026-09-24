Tres futbolistas del Guadalajara tuvieron un importante crecimiento en el valor de sus cartas según la más reciente actualización de Transfermarkt.

El Apertura 2026 está siendo un torneo sumamente positivo para algunos jugadores de Chivas, los cuales poco a poco se están consagrando como pilares del proyecto de Gabriel Milito en el Rebaño Sagrado, en donde su buen nivel ha ocasionado que sus cartas incrementen de valor.

Según la más reciente actualización de los costos de la página especializada, Transfermarkt, en el Guadalajara se habrían registrado tres de los incrementos más grandes de la Liga MX en cuanto al valor de futbolistas, ya que Hugo Camberos, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval incrementaron su valor tras los meses recientes.

El Piojo es sin duda el caso más importante, ya que pese a que tiene 28 años de edad, sigue valorizándose dentro del futbol mexicano ya que su carta pasó de 10 millones a 12 millones de euros gracias al brillante Mundial que registró con México, así como su destacado nivel en la Liga MX con el Guadalajara.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval incrementaron su valor casi al doble

Transfermarkt destacó que las dos joyas de la cantera del Guadalajara incrementaron su valor de forma importante, ya que el crecimiento del valor de Hugo Camberos fue de más del doble, ya que fue del 117 por ciento, mientras que el de Santiago Sandoval fue del 86 por ciento, en donde ambos elementos están cotizados en 6.5 millones de euros.

Los números de Piojo, Camberos y Sandoval en el Apertura 2026

Brian Gutiérrez, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo se están devaluando

A diferencia de Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Hugo Camberos y Diego Campillo, en el Guadalajara hay jugadores que están disminuyendo su valor en el mercado, ya que Brian Gutiérrez, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo sufrieron importantes bajas en sus cotizaciones.