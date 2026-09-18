Chivas ya está completamente concentrado en el Clásico Nacional que disputará este sábado 19 de septiembre contra América. El Guadalajara tendrá una de las pruebas más importantes del Apertura 2026, aunque en Verde Valle también hubo tiempo para celebrar la primera convocatoria de Rafa Márquez con una importante presencia de jugadores rojiblancos, lo que puede servir como motivación para el importante partido de esta Jornada.

Los llamados y ausentes en la primera convocatoria de Rafa Márquez a Selección Mexicana

Para el primer compromiso de esta Fecha FIFA, Rafa Márquez llamó inicialmente a Raúl Rangel y Roberto Alvarado, mientras que después del duelo ante Colombia se incorporarán Luis Romo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Diego Campillo. Sin embargo, también se confirmó la ausencia de dos jugadores de Chivas que podían aparecer en la lista: Brian Gutiérrez y Richard Ledezma. El primero incluso formó parte de la convocatoria de México para el Mundial 2026, mientras que Ledezma fue uno de los futbolistas que Javier Aguirre dejó fuera de la lista definitiva para aquella competición, algo que parece haber mermado su confianza.

Hugo Camberos volvería a la banca para el Clásico Nacional, pero seguiría teniendo protagonismo

Hugo Camberos también atraviesa un momento especial después de recibir su primera convocatoria con la Selección Mexicana. Sin embargo, todo apunta a que volvería al banquillo contra América debido al regreso de Bryan González, aunque esto no significa que haya perdido protagonismo. El juvenil rojiblanco ya demostró que puede competir por un puesto y tendrá más oportunidades a lo largo del torneo.

América se reforzó justo a tiempo para el Clásico y “estrenaría” 4 jugadores ante Chivas

Las Águilas también llegan al Clásico Nacional con novedades, pues varios de sus refuerzos ya están disponibles para tener sus primeros minutos. América podría “estrenar” hasta cuatro jugadores contra Chivas, entre ellos Carlos Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos y Luis Ángel Malagón, quien volvería a la actividad en Primera División después de trabajar con el equipo Sub-21 debido a la fuerte lesión que lo dejó fuera del Mundial.

América se reforzó a tiempo para el Clásico.

Ángel Sepúlveda prendió el Clásico Nacional hablando de cómo Chivas es local en el Estadio Azteca

Ángel Sepúlveda ya comenzó a calentar el ambiente previo al Clásico Nacional al hablar sobre la presencia de la afición rojiblanca en el Estadio Azteca. El delantero dejó claro que, aunque Chivas estará oficialmente como visitante, muchas veces el apoyo de sus aficionados hace sentir al Guadalajara como local. “Nosotros vamos de visita y parece que somos locales. Esa parte siempre tenemos que representarla nosotros y hacer que nuestra afición se sienta orgullosa y que nos siga siguiendo de esa manera”, señaló.

Bryan González advierte sobre el trabajo de Guillermo Almada, lo ve como un peligro en el Clásico

Bryan González también habló sobre Guillermo Almada, a quien conoce de su etapa como futbolista del Pachuca, y reconoció la exigencia que caracteriza al entrenador uruguayo. El Cotorro explicó que Almada siempre busca que sus jugadores entreguen el máximo y que su trabajo ya comienza a notarse en América, por lo que Chivas deberá estar atento. Al mismo tiempo, el rojiblanco confía en que el buen momento del Guadalajara pueda trasladarse al terreno de juego para protagonizar un gran Clásico Nacional.