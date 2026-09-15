Bryan González reapareció con un golazo para que Chivas supere a Pumas. Tras el partido, dejó mensajes en redes sociales ya que reapareció tras una larga inactividad por lesión.

Chivas le dio una gran actuación a Pumas luego de golear por 3-0 en el Estadio Akron. Bryan González anotó un golazo para cerrar la goleada y tras el partido reapareció en redes sociales para dejar un emotivo mensaje, ya que fue su primer partido tras una larga inactividad.

Tras la participación en la Leagues Cup 2026, el Guadalajara mantuvo un saldo de 5 jugadores lesionados en la zona baja. Por esta razón, el técnico argentino tuvo que improvisar con Miguel Gómez como stopper, mientras que a Santiago Sandoval y Hugo Camberos los utilizó como una especie de carrileros, ya que no realizan el mismo despliegue de Ledezma y Cotorro.

Uno de los jugadores lesionados que tenía Chivas y que se esperaba que tardara más su regreso era Bryan González. El carrilero reapareció en el segundo tiempo contra Pumas para anotar un golazo luego de que Efraín Álvarez lo asistiera de la mejor manera.

Bryan Gonzalez reapareció con un golazo. (Foto: IMAGO7)

Tras el partido, el Cotorro se manifestó en sus redes sociales con un mensaje de nueve palabras para mencionar que extrañaba jugar. “Te extrañé tanto… Vamos por más, Arriba las Chivas”, escribió el exjugador de Pachuca en Instagram.

Bryan González podría ir de inicio ante América

Ayer, Jesús Bernal confirmó en ESPN que un cambio que podría llevar adelante Gabriel Milito es Bryan González por Hugo Camberos. “El Cotorro ya está listo y, si se fijaron en el partido de ayer, ingresó 15 minutos, tuvo gol después de una gran asistencia de Efraín Álvarez. La competencia directa de Hugo Camberos es el Cotorro, son ellos dos (Bryan González). Entonces por ahí pudiera venir la modificación que Gabi Milito quiera regresar a lo que hizo durante todo el año anterior, que era sostener al Cotorro como carrilero izquierdo y tener a Camberos más como revulsivo. Por ahí podría venir al menos la que está por ahora en el aire”, comentó.

En el mismo reporte, el periodista de ESPN reveló que Gabriel Milito considera a Santiago Sandoval por encima de Richard Ledezma. “Con Richi pues ha sido duro el técnico porque era su carrilero derecho favorito, su titular indiscutible. Primero Sandoval tomó ese sector y en los últimos dos partidos Sandoval ha jugado mucho más adelante y el Piojo es el que juega precisamente pegado a la línea de la derecha, entonces ha tenido que esperar turno”, explicó.