Las Chivas de Gabriel Milito vienen de llevar adelante un gran partido ante Pumas debido a que golearon por 3-0. Ángel Chávez fue otro de los jugadores descartados por el entrenador ya que fue enviado a jugar con la Sub-21. No hay que olvidarse de que el técnico argentino no consideró a Samir Inda, Jonathan Pérez, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo para el encuentro contra los Universitarios.

A lo largo de los últimos meses, el técnico argentino buscó varias alternativas en la zona defensiva porque llegó a tener a 5 jugadores lesionados. Por esta razón, Miguel Gómez jugó como stopper, mientras que Hugo Camberos y Santiago Sandoval lo llegaron a hacer de carrileros ante la imposibilidad de poder utilizar a Richard Ledezma y Bryan González.

Por otro lado, para el duelo contra Pumas, Gabriel Milito tomó la decisión de dejar en el banco a Kevin Castañeda y Jordan Carrillo porque no terminan de marcar la diferencia como se esperaba. A su vez, a ellos hay que sumar a Jonathan Pérez, quien apenas vio un minuto de acción en lo que va del Apertura 2026.

Ángel Chávez fue enviado a jugar con la Sub-21. (Foto: IMAGO7)

De quien no se habla y que era contemplado por el técnico argentino es de Ángel Chávez. El futbolista con pasado en Necaxa, fue enviado a jugar con la Sub-21 y disputó todo el partido, por lo que no fue considerado para que vaya al banco de suplentes.

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Cabe destacar que tanto Chávez como Samir Inda, otro de los futbolistas que bajó a tener minutos con la Sub-21, eran tenidos en cuenta por el estratega en diferentes convocatorias para juegos de la Liga MX. Sin embargo, en lo que va del Apertura 2026 no tuvieron minutos con el Rebaño Sagrado.

Los números de Ángel Chávez en el Apertura 2026