Chivas se enfrentará este sábado al América en una nueva edición del Clásico Nacional, en un partido de máxima exigencia en el que Gabriel Milito deberá planear cada detalle a la perfección. El Rebaño Sagrado llega en un gran momento después de vencer con autoridad a Pumas y el entrenador argentino buscará mantener su racha perfecta en los clásicos, además de conseguir un resultado que le permita conservar el liderato del Apertura 2026.

Sin embargo, Milito tendrá que tomar una decisión particularmente importante al momento de definir su alineación. No se trata únicamente de elegir entre las diferentes alternativas que tiene disponibles dentro de su propio plantel, sino también de encontrar la manera de neutralizar la principal amenaza que tiene América en este momento. El estratega rojiblanco deberá encontrar el equilibrio entre mantener el funcionamiento que le ha dado buenos resultados y reforzar una zona que podría ser determinante en el Clásico Nacional.

Richard Ledezma ya sabe lo que es anular a Brian Rodríguez.

Y es que el jugador más peligroso de las Águilas actualmente es Brian Rodríguez, quien se desempeña por el carril izquierdo y ya suma tres goles en las cinco apariciones que ha tenido en el Apertura 2026. El uruguayo atraviesa un gran momento y, por ello, Milito tendrá que pensar muy bien quién será el encargado de enfrentarlo durante el partido, y para hacerlo cuenta principalmente con dos opciones que ya han tenido minutos en esa posición durante las últimas jornadas.

La primera alternativa sería mantener a Roberto Alvarado como carrilero derecho y repetir prácticamente el mismo once que inició frente a Pumas y Atlético de San Luis, dos encuentros en los que Chivas mostró algunas de sus mejores actuaciones del torneo. El Piojo es un futbolista de enorme calidad y ha demostrado que puede aportar mucho defensivamente cuando juega por ese sector, aunque ante un jugador como Brian Rodríguez quizá podría necesitarse un perfil con mayores cualidades para contenerlo durante los 90 minutos.

En ese escenario, Gabriel Milito podría recurrir nuevamente a Richard Ledezma, quien anteriormente había sido su hombre de confianza para desempeñarse en esa zona. El exjugador del PSV podría ofrecer un mayor aporte defensivo sin sacrificar las posibilidades ofensivas del equipo, algo que podría resultar determinante ante América. Por ello, el estratega rojiblanco tendrá que analizar cuidadosamente cuál será su once inicial y qué funciones deberá cumplir cada futbolista para intentar asegurar otro triunfo en el Clásico Nacional.

A pesar de su gran momento, el sacrificado sería Santiago Sandoval

La decisión de Milito entre mantener a Roberto Alvarado como carrilero derecho o devolverle esa posición a Richard Ledezma podría tener como principal sacrificado a Santiago Sandoval. El juvenil rojiblanco ha ofrecido grandes actuaciones en los últimos partidos y se ha ganado la confianza del entrenador, pero podría perder su lugar en el once para que el Piojo ocupe nuevamente una posición más adelantada y, a su vez, le permita a Richy recuperar el puesto que tenía anteriormente. De esta manera, independientemente de la decisión final, un jugador que atraviesa un excelente momento tendría que comenzar el Clásico Nacional desde la banca.